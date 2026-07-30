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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte bestellen Smartphones über fremdes Kundenkonto - Polizei ermittelt wegen Betrugs

Mainz (ots)

Unbekannte Täter haben offenbar die Daten eines Mannes missbraucht, um über dessen Namen Mobilfunkverträge abzuschließen und hochwertige Smartphones zu bestellen.

Der Geschädigte stellte am Donnerstag, 23.07.2026, fest, dass er per E-Mail eine Auftragsbestätigung eines Mobilfunkanbieters über den Abschluss von vier Mobilfunkverträgen einschließlich der Bestellung von vier Smartphones erhalten hatte. Da er diese Bestellungen nicht selbst veranlasst hatte, kontaktierte er umgehend den Kundenservice. Dort konnten bereits zwei der vier Verträge storniert werden.

Im weiteren Verlauf bemerkte der Mann, dass in seinem E-Mail-Konto eine automatische Weiterleitung an eine ihm unbekannte E-Mail-Adresse eingerichtet worden war. Diese hatte er selbst nicht eingerichtet. Es besteht der Verdacht, dass sich Unbekannte unbefugt Zugriff auf das E-Mail-Konto verschafft haben, um Bestellbestätigungen und weitere Kommunikation abzufangen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei rät, E-Mail-Konten durch starke, individuelle Passwörter und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen. Zudem sollten Betroffene regelmäßig die Sicherheitseinstellungen ihres E-Mail-Kontos überprüfen, insbesondere eingerichtete Weiterleitungsregeln. Wer unberechtigte Bestellungen oder verdächtige Änderungen an seinem Benutzerkonto feststellt, sollte unverzüglich den jeweiligen Anbieter informieren, Passwörter ändern und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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