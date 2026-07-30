Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Gartenhäusern - Polizei sucht Zeugen

Budenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 15.07.2026, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 29.07.2026, 20:00 Uhr kam es in der Mainzer Landstraße in Budenheim zu Diebstahlsdelikten aus Gartenhäusern.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Grundstück und durchwühlten dieses vollständig. Dabei wurden ein Gartenzelt sowie das darin befindliche Inventar beschädigt. Zudem durchsuchten die Täter zwei Gartenhäuser und entwendeten diverse Werkzeuge.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mainzer Landstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/65-33999 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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