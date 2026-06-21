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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unterschlagung eines hochwertigen Pkw nach Probefahrt - Polizei leitet Fahndungsmaßnahmen ein

Sittensen (ots)

Am Freitag, den 19.06., lieh sich eine bislang unbekannte weibliche Person bei einem Autohaus in der Samtgemeinde Sittensen einen hochwertigen Pkw im Wert von etwa 50.000 Euro für eine Probefahrt aus. Die Rückgabe des Fahrzeugs erfolgte jedoch nicht wie vereinbart. Nachdem die Frau den Pkw auch nach Ablauf der vereinbarten Rückgabezeit nicht zurückbrachte und Kontaktversuche erfolglos blieben, erstattete der Inhaber des Autohauses Strafanzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung wurden aufgenommen. Zudem wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug und der Tatverdächtigen eingeleitet. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität der tatverdächtigen Person nimmt die Polizei unter der bekannten Telefonnummer entgegen.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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