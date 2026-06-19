Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hurricane 2026: Polizei zieht nach dem zweiten Veranstaltungstag eine positive Bilanz ++

Rotenburg (ots)

Scheeßel. Auch am zweiten Tag des Hurricane Festivals 2026 verlief die Veranstaltung aus Sicht der Polizei überwiegend ruhig und friedlich.

Da der Großteil der Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher bereits am Vortag angereist war, kam es rund um Scheeßel vereinzelt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Größere Verkehrsprobleme blieben aus.

Im Rahmen der Vorkontrollen reagierte der Urinschnelltest bei 19 Personen positiv auf Betäubungsmittel. Fünf Fahrzeugführer waren ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Auch das Einsatzgeschehen auf dem Festivalgelände gestaltete sich bislang unauffällig. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind nur wenige Straftaten registriert worden. Insgesamt verzeichnet die Polizei eine friedliche und entspannte Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern.

Im Verlauf des Tages stellte die Polizei drei Verstöße gegen das geltende Drohnenflugverbot fest. Aus Sicherheitsgründen besteht über dem gesamten Festivalgelände ein striktes Verbot für den Betrieb von Drohnen. Entsprechende Verstöße werden konsequent verfolgt.

Die Polizei wird das Festivalgeschehen auch weiterhin begleiten und ist gemeinsam mit den weiteren Einsatzkräften vor Ort für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher im Einsatz.

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