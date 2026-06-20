Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hurricane 2026: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Ticketbetrügen fest ++ Verkehrsunfallflucht auf Festivalgelände ++

Rotenburg (ots)

Scheeßel. Bereits am Freitag sowie am heutigen Samstag wurden der Polizei mehrere Fälle von Ticketbetrug im Zusammenhang mit dem Hurricane-Festival gemeldet. Die Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf zwei Tatverdächtige. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen und einer gezielten Zugriffsplanung konnten Einsatzkräfte eine 35-jährige Frau sowie einen 34-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Den beiden Personen wird vorgeworfen, Festivalbesucher durch betrügerische Ticketverkäufe geschädigt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen, der Anzahl möglicher Geschädigter sowie der Schadenshöhe dauern derzeit an. Die Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung einer Polizeidienststelle zugeführt. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

Im Zufahrtsbereich eines Parkplatzes auf dem Festivalgelände kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein männlicher Festivalbesucher von einem schwarzen Skoda angefahren und leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0 zu melden.

Die Verkehrslage rund um das Festivalgelände war weitgehend entspannt. Im Rahmen der Anreise der Tagesgäste kam es im Bereich der östlichen Parkplätze zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen und Staubildungen.

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