Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hurricane 2026: Tag 1 ++

Rotenburg (ots)

Hurricane 2026: Tag 1

Scheeßel. Der erste Tag des Hurricane Festivals 2026 verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend positiv. Wie in den vergangenen Jahren kam es aufgrund des Anreiseverkehrs zu einigen Verkehrsbehinderungen und zähfließendem Verkehr. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden in diesem Zusammenhang drei Verkehrsunfälle verzeichnet. In einem der Fälle wurde eine Radfahrerin leicht verletzt.

Die Kolleginnen und Kollegen der Vorkontrollen haben heute im Rahmen von Verkehrskontrollen diverse Verstöße geahndet. Dazu zählten unter anderem insgesamt 20 Fahrten unter Drogeneinfluss. In den meisten Fällen reagierte der Drogenvortest positiv auf den Parameter THC. In einigen Fällen waren auch Hartdrogen im Urin nachzuweisen. Weiterhin wurden 5 Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch in diesem Jahr versorgen wir die Besucherinnen und Besucher über unsere Social-Media-Kanäle mit dem aktuellen Geschehen und Einblicken in unsere Arbeit auf dem Festivalgelände. Für Medienvertretende steht täglich zwischen 11:00 Uhr und etwa 21:00 Uhr eine Ansprechperson zur Verfügung. Telefonisch erreichbar unter 04263/9851650.

Die Polizeiinspektion Rotenburg wünscht allen Teilnehmenden ein sicheres, friedliches und unvergessliches Hurricane-Festival 2026!

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