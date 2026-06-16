Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Dieseldiebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Heeslingen (ots)

Zwischen dem 12.06.2026 und dem 15.06.2026 kam es auf einer Baustelle zwischen den Ortschaften Weertzen und Wiersdorf zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt acht auf der Baustelle abgestellten Baumaschinen und entwendeten daraus mehr als 700 Liter Dieselkraftstoff. Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben, sich bei der Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281 9592-0 zu melden.

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