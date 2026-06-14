Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: ++Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt++Brand eines Einfamilienhauses++Einschleichdiebstahl in Hemslingen++Fahrraddieb gestellt

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt++

Heeslingen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 47-jährigen Fahrzeugführer in Heeslingen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Gegen den 47-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

++Brand eines Einfamilienhauses++

Hemslingen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es am frühen Morgen 12.06.2026 im Erlenbruch in Hemslingen zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Bewohnerin bemerkte den Brand frühzeitig und konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Personen wurden weder durch das Feuer noch durch die entstandene Rauchentwicklung verletzt. Das Haus wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Der Schaden verläuft sich auf etwa 350.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

++Einschleichdiebstahl in Hemslingen++

Hemslingen. Im Zeitraum von Mittwoch, 10.06.2026, bis Freitag, 12.06.2026, betrat die unbekannte Täterschaft ein unverschlossenes Einfamilienhaus im Diekbuschweg. Die bisher Unbekannten durchsuchten das gesamte Haus. Hierbei entwendeten sie Schmuck und konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

++Fahrraddieb gestellt++

Scheeßel / Rotenburg. Nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen Fahrraddieb am Bahnhof in Scheeßel stellen. Gegen den 20-jährigen Beschuldigten wurden Strafverfahren, aufgrund des Verdachtes von mehreren Diebstählen an den Bahnhöfen Scheeßel und Rotenburg (Wümme), eingeleitet. Die Geschädigten sind bisher noch nicht bekannt und werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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