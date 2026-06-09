Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brand eines Schuppens greift auf Mehrparteienhaus über - hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

Scheeßel (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es am 08.06.2026 gegen 17:35 Uhr in der Bahnhofstraße in Scheeßel zu einem Brandausbruch in einem Arbeitsschuppen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf ein unmittelbar angrenzendes Mehrparteienhaus über. Die Bewohner bemerkten den Brand jedoch frühzeitig und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Personen wurden weder durch das Feuer noch durch die entstandene Rauchentwicklung verletzt.

Der Brand verursachte erhebliche Schäden an dem Arbeitsschuppen sowie dem betroffenen Wohngebäude. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell