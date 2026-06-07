Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) vom 05.06.2026-07.06.2026

Rotenburg (ots)

Sittensen - Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz

Am 05.06.2026, zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr, verursacht ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Sittensen. Die unbekannte fahrzeugführende Person beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Audi A1 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Audi wird auf 5000EUR geschätzt. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Sittensen unter der Telefonnummer 04282-50870 entgegengenommen.

Rotenburg - Betrunkener E-Scooter-Fahrer nach Flucht gestoppt

Am Samstagabend, gegen 19:20 Uhr, taucht im Bereich der Verdener Straße in Rotenburg plötzlich ein E-Scooter-Fahrer vor dem zivilen Streifenwagen auf. Der Fahrzeugführer fuhr unvermittelt und ohne zu Bremsen von der Wiesenstraße auf die Verdener Straße ein. Hierbei ist es trotz regen Verkehrsaufkommens nicht zu einem Unfall gekommen, jedoch wurde durch zumindest einen Pkw-Führer die Hupe betätigt. Auch die weitere Fahrt des E-Scooters zeichnete sich durch wilde Fahrmanöver wie Schlangenlinien und pendeln zwischen Gehweg und Straße aus, weshalb die Beamten umgehend eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Dieser Kontrolle versucht sich der 23-jährige männliche E-Scooterfahrer zu entziehen, jedoch endete die letztlich fußläufige Flucht in den Armen der Beamten. Bei dem Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der E-Scooter zur Verhinderung der weiteren Fahrt sichergestellt. Dem Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sollte es zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern gekommen sein, bitte die Hinweise an die hiesige Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 mitteilen.

Rotenburg - Geschwindigkeitskontrollen

Im Laufe des Samstags wurden in der Zeit von 11 Uhr bis 13:45 Uhr an mehreren Orten im Bereich der B75 sowie B215 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ein Fahrzeugführer konnte mit 84km/h bei erlaubten 50km/h innerorts gemessen werden. Dieser Wert stellt gleichzeitig den Spitzenwert an dem Tag dar. Zu dem Geschwindigkeitsverstoß gesellen sich bei dem Pkw-Führer noch weitere Verstöße hinzu, da die mitfahrenden Kinder nicht angeschnallt, der TÜV seit mehreren Monaten abgelaufen und die Auflage zum Tragen einer Sehhilfe außer Acht gelassen worden sind. Insgesamt konnten bei den Messungen 9 Verstöße festgestellt werden. Die Verstöße werden an die Zentrale Bußgeldstelle weitergeleitet und entsprechend geahndet.

Rotenburg - verfassungsfeindliche Graffiti im Bereich der Schulen

Im Bereich des Ratsgymnasiums sowie der IGS in Rotenburg wurden in den vergangenen Tagen mehrere verfassungsfeindliche Graffiti entdeckt. Durch die Täter wurden mit blauer Farbe mehrere Hakenkreuze deutlich sichtbar an Hauswände sowie ein dort abgestelltes Fahrrad geschmiert worden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter werden durch die Polizei aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegengenommen.

Ahausen - Falscher Führerschein

Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, kontrollierten die Beamten einen 40-jährigen Pkw-Fahrer in der Ortschaft Ahausen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer zwar einen ungarischen Führerschein vorzeigen konnte, jedoch zeigte das Dokument mehrere Fälschungsmerkmale auf. Der Führerschein wird zur weiteren Überprüfung sichergestellt und dem Pkw-Führer erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rotenburg - Zeugen zu einem versuchten Einbruch in Kindertagesstätte gesucht!

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte eine unbekannte Täterschaft in eine Kindertagesstätte in der Bischofstraße in Rotenburg einzubrechen. Die Täter versuchten mehrere Türen aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Den Frust über den vergeblichen Einbruch ließen die Täter an den Gartenzaun der Tagesstätte aus und beschädigten diesen. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell