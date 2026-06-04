Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrskontrolle: Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Scheeßel (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Einsatzkräfte am Abend des 03.06.2026 einen 42-jährigen Fahrzeugführer in der Harburger Straße in Scheeßel. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Darüber hinaus verlief ein Urin-Vortest positiv auf Kokain. Gegen den 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Harburg wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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