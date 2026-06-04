PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrskontrolle: Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Scheeßel (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Einsatzkräfte am Abend des 03.06.2026 einen 42-jährigen Fahrzeugführer in der Harburger Straße in Scheeßel. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Darüber hinaus verlief ein Urin-Vortest positiv auf Kokain. Gegen den 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Harburg wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 14:58

    POL-ROW: Zwei Einbrüche im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg

    Bremervörde/Nieder Ochtenhausen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 27.05.2026, bis Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr, kam es im Bremervörder Ortsteil Nieder Ochtenhausen zu einem Einbruch in ein unbewohntes Reihenmittelhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 14:57

    POL-ROW: Dieselkraftstoff aus Baufahrzeugen gestohlen

    Visselhövede/Buchholz (ots) - Unbekannte Täter haben in Buchholz, einem Ortsteil von Visselhövede, insgesamt etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baufahrzeugen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter die Tankdeckel der Fahrzeuge mithilfe eines Universalschlüssels und zapften anschließend den Kraftstoff ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf die entwendete Dieselmenge. Die Tat ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:36

    POL-ROW: Tageswohnungseinbrüche in Zeven und Westerholz

    Zeven/Westerholz (ots) - Am Dienstag, 02. Juni, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rotenburgzu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 10:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Balkon Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bäckerstraße in Zeven. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend verließen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren