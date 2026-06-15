Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall mit zivilem Funkstreifenwagen

Rotenburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, kam es um 14:53 Uhr in der Brauerstraße in Rotenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zivilen Funkstreifenwagen der Polizei und einem Kradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Polizeibeamter im Rahmen des Streifendienstes mit einem zivilen Funkstreifenwagen den Lönsweg und beabsichtigte, an der Einmündung zur Brauerstraße nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er einen von links auf der Brauerstraße herannahenden 69-jährigen Kradfahrer.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall stürzte der Kradfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Rotenburger Krankenhaus eingeliefert.

Das Krad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch am zivilen Funkstreifenwagen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug blieb jedoch fahrbereit.

Der 23-jährige Fahrer des Funkstreifenwagens sowie sein 40-jähriger Beifahrer blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizei in Verden geführt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231 8060 oder in Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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