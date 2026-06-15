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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit E-Scooter verletzt - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 05.06.2026, kam es gegen 14:07 Uhr auf dem Radweg Ebbers Kamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte eine 70-jährige Radfahrerin mit dem Fahrer eines E-Scooters. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und zog sich eine Kopfverletzung zu.

Bei dem E-Scooter-Fahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 10 und 14 Jahren gehandelt haben. Weitere Angaben zur Person liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten E-Scooter-Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04261 9470 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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