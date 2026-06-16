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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Sechs mutmaßlich gestohlene Fahrräder aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

POL-ROW: Sechs mutmaßlich gestohlene Fahrräder aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer
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Rotenburg (ots)

Bereits am 11.06.2026 gegen 19:10 Uhr wurden in einem Waldstück am Trimm-Dich-Pfad an der Harburger Straße in Rotenburg sechs Fahrräder aufgefunden.

Die Auffindesituation der Räder lässt den Schluss zu, dass diese zuvor entwendet und anschließend in dem Waldstück abgelegt sowie versteckt worden sind. Bislang konnten die Fahrräder noch keinen Eigentümern zugeordnet werden.

Die Polizei bittet daher mögliche Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu den aufgefundenen Fahrrädern geben können, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261 9470 in Verbindung zu setzen. Zum Nachweis des Eigentums sollten nach Möglichkeit Unterlagen wie Kaufbelege, Rahmennummern oder aussagekräftige Fotos der Fahrräder vorgelegt werden können.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Fahrräder dauern an.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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