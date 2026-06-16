Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Falsche Polizeibeamte rufen im Stadtgebiet Rotenburg an - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Rotenburg (ots)

Am 15.06.2026 kam es im Gebiet der Stadt Rotenburg zu mehreren Anrufen durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Die bislang unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten, die Angerufenen über angebliche Straftaten in ihrem Umfeld oder vermeintlich unsichere Vermögenswerte zu verunsichern.

In den bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche rechtzeitig und beendeten die Gespräche, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger bei solchen Anrufen häufig versuchen, ihre Opfer unter Druck zu setzen und zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck, Wertgegenständen oder persönlichen Daten zu bewegen. Dabei werden oftmals Telefonnummern manipuliert, sodass auf dem Display scheinbar die Polizei oder eine örtliche Dienststelle angezeigt wird.

Verhaltenstipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Polizeibeamte ausgeben und Informationen zu Ihren Vermögensverhältnissen erfragen. Die Polizei wird Sie niemals telefonisch zur Übergabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen auffordern. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder Auskünfte über Vermögenswerte preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch im Zweifel sofort. Vergewissern Sie sich bei der zuständigen Polizeidienststelle über die Echtheit eines Anrufes. Nutzen Sie hierfür ausschließlich selbst recherchierte oder bekannte Telefonnummern. Informieren Sie insbesondere ältere Angehörige und Bekannte über diese Betrugsmasche.

Wer einen derartigen Anruf erhalten hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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