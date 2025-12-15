Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1179) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 470 bei Zeckern

Höchstadt an der Aisch (ots)

Wie mit Meldung 1165 berichtet ereignete sich in der Nacht zum Freitag (12.12.2025) auf der B 470 bei Zeckern (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge nacheinander einen Fußgänger erfassten.

Gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf der B 470 in Fahrtrichtung Höchstadt an der Aisch, kurz nach der Ortschaft Zeckern, ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 39-Jähriger (deutsch) mit seinem Lkw auf der Bundesstraße, als er am rechten Fahrbahnrand ein abgestelltes Fahrrad bemerkte. Er wich dem Fahrrad aus und erfasste wenige Meter weiter einen 42-jährigen Fußgänger (deutsch), der sich mittig auf der Fahrbahn befand. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Lkw den Mann auf die Gegenfahrbahn.

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch geht aktuell davon aus, dass ein entgegenkommender dunkler Kleinwagen den 42-Jährige anschließend überrollte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens setzte die Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung und suchen Zeugen, die sich im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr auf der B 470 oder auf angrenzenden Nebenstraßen zwischen Höchstadt an der Aisch und Forchheim aufgehalten haben. Von besonderem Interesse sind Hinweise auf einen Pkw mit auffälliger Fahrweise, sichtbaren Beschädigungen oder einem Fahrzeug, das am Fahrbahnrand abgestellt war. Zudem bittet die Polizei um Hinweise auf vorhandene Dashcam-Aufzeichnungen aus diesem Zeitraum und Streckenabschnitt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09193 63940.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell