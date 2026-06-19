Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aufmerksamer Zeuge verhindert möglichen Diebstahl ++ Unfallflucht - Fußgänger leicht verletzt ++

Rotenburg (ots)

Aufmerksamer Zeuge verhindert möglichen Diebstahl

Zeven. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagabend zwei Männer in der Ludwig-Elsbett-Straße, die versuchten, einen Sattelauflieger zu öffnen. Hierzu machten sie sich mit einem Bolzenschneider an der Hecktür zu schaffen. Als die beiden Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie ohne Diebesgut vom Tatort.

Unfallflucht - Fußgänger leicht verletzt

Rotenburg. Am Donnerstagabend kam es im Lüneburger Weg gegen kurz vor 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Volkswagen und einem Fußgänger. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung zwischen dem Außenspiegel des Pkw und des Fußgängers. Hierdurch wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der Fahrer des Volkswagen entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 zu melden.

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