Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Angebliche Fliesenreiniger verlangen überhöhten Betrag - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 10:30 Uhr, erschienen drei bislang unbekannte Männer bei einer 85-jährigen Anwohnerin im Bussardweg in Rotenburg. Die Männer boten ihre Dienste als Fliesenreiniger an und reinigten probehalber einen kleinen Teil der Terrasse der Seniorin. Für diese Arbeiten verlangten sie anschließend einen Betrag von 150 Euro. Im weiteren Verlauf erkundigten sich die Männer gezielt nach Schmuck und anderen Wertgegenständen der 85-Jährigen. Ob die Tatverdächtigen weitere Straftaten beabsichtigten oder bereits in ähnlicher Weise in Erscheinung getreten sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei unangekündigten Haustürgeschäften besondere Vorsicht walten zu lassen und keine Fremden in die Wohnung oder auf das Grundstück zu lassen. Insbesondere ältere Menschen werden immer wieder Ziel solcher Maschen. Zeugen, die die drei Männer oder andere Beobachtungen am 17.06.2026 gegen 10:30 Uhr im Bereich des Bussardwegs beobachtet haben oder Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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