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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verlorenes Handy widerrechtlich einbehalten - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, verlor ein 24-jähriger Mann im Mainzer Hauptbahnhof sein Mobiltelefon.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte der 24-Jährige sein Mobiltelefon zunächst in die Hosentasche. Auf einer Treppe im Hauptbahnhof fiel das Gerät jedoch unbemerkt zu Boden. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte, dass sich seine kabellosen Kopfhörer von dem Mobiltelefon getrennt hatten. Als er daraufhin seine Hosentasche überprüfte, stellte er den Verlust des Geräts fest.

Die anschließende Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass ein unmittelbar hinter dem Geschädigten gehender Mann das auf der Treppe liegende Mobiltelefon bemerkte, aufhob und in seine Hosentasche steckte. Das Mobiltelefon wurde dem Eigentümer bislang nicht zurückgegeben.

Mithilfe der Ortungsfunktion konnte das Mobiltelefon wiederholt im Bereich Bad Kreuznach lokalisiert, jedoch nicht aufgefunden werden.

Die Identität des Tatverdächtigen ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung aufgenommen.

Wer den Vorfall am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr im Hauptbahnhof Mainz beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Mannes oder zum Verbleib des Mobiltelefons geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer: 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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