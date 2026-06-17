Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand mehrerer Fahrzeuge auf Parkplatz in Dortmund-Hörde

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Dortmund (ots)

Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wohngebäude und weitere Fahrzeuge

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 01:00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand am Fred-Ape-Weg in Dortmund-Hörde alarmiert. Bei der Leitstelle gingen mehrere Notrufe ein, die zunächst den Brand eines Pkw meldeten. Aufgrund weiterer Anrufe noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte, die von mehreren brennenden Fahrzeugen berichteten, wurde die Alarmstufe umgehend erhöht und zusätzliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei PKW sowie ein Transporter in Vollbrand. Die Fahrzeuge befanden sich auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu einem Autohaus auf dem zahlreiche weitere Fahrzeuge abgestellt waren. Zusätzlich bestand die Gefahr einer Brandausbreitung auf ein angrenzendes Wohngebäude. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei Strahlrohren vor. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das Wohngebäude sowie auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde das angrenzende Gebäude erkundet. Dabei konnten keine Anzeichen für eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus festgestellt werden. Im Laufe des Einsatzes wurde ein Rüstwagen der Feuerwehr nachgefordert, mit dessen Unterstützung die durch das Feuer beschädigten Fahrzeuge bewegt werden konnten, um verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Nach rund zwei Stunden konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden.

Die Feuerwehr war mit ca. 25 Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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