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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Mainz (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24.07.2026, und Donnerstag, 31.07.2026, kam es in der Eugen-Salomon-Straße in Mainz zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnmobil.

Der Geschädigte hatte sein Wohnmobil am 24.07.2026 unbeschädigt auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Als er am 31.07.2026 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Aufbruchspuren an der Beifahrertür fest. Den bislang unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eugen-Salomon-Straße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können zudem per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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