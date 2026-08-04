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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hausfriedensbruch und Bedrohung mit Eisenstange in Supermarkt - Zeugen gesucht

Mainz- Neustadt (ots)

Am Montagabend, den 03.08.2026, kam es gegen 21:14 Uhr in einem Supermarkt an der Rheinallee in Mainz zu einer Bedrohung zum Nachteil eines Filialmitarbeiters. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Beschuldigter den Verkaufsraum des Marktes. Da dem Mann bereits in der vergangenen Woche ein Hausverbot für die Filiale ausgesprochen worden war, sprach der stellvertretende Filialleiter diesen an und forderte ihn auf, die Örtlichkeit umgehend zu verlassen. Als der Aufforderung nicht nachgekommen wurde, informierte der Mitarbeiter die Polizei. In diesem Moment zog der Beschuldigte eine Eisenstange aus einem mitgeführten Koffer, hob diese drohend in die Luft und ging auf den Mitarbeiter zu. Dieser wich daraufhin mehrere Schritte zurück. Der Tatverdächtige verließ daraufhin den Supermarkt, woraufhin der Angestellte die Verfolgung aufnahm. Im Rahmen der Verfolgung drehte sich der Beschuldigte erneut um, ging mit erhobener Eisenstange auf den Verfolger zu und äußerte auf Englisch, dass man ihm nicht folgen solle. Der Mitarbeiter wich abermals zurück, verlor den Mann im Anschluss jedoch aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch alarmierte Polizeikräfte verlief bislang negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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