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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf der B 258 Höhe Dorselermühle

53533 Dorsel, B 258 (ots)

Am 08.04.2026 kam es um ca. 07:40 Uhr auf der B258 in Höhe der Dorselermühle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Lastkraftwagen mit Tieflader fuhr von Ahrdorf kommend in Fahrtrichtung Dorsel. Auf Höhe der Dorselermühle setzte ein Fahrzeug zum Überholen an und übersah dabei den Gegenverkehr. Das Fahrzeug streifte vermutlich beim Abbremsen und Wiedereinscheren den Tieflader des Lastkraftwagens.

Die Polizei sucht den Fahrer des Fahrzeugs, dass sich im Gegenverkehr befand und dass nur durch Ausweichen auf den Grünstreifen einen Verkehrsunfall mit dem überholenden Fahrzeug verhindern konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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