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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Raub in Wohnung

Fulda (ots)

Update: Raub in Wohnung

Mittlerweile liegt eine Beschreibung der unbekannten Täter vor, welche am Donnerstagabend (23.07.), gegen 19 Uhr, in eine Wohnung in der "Bonhoefferstraße" eindrangen und anschließend flüchteten.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, beide mit blauem Mundschutz maskiert, trugen zur Tatausführung Arbeitshandschuhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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