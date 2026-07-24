POL-OH: Update: Raub in Wohnung
Fulda (ots)
Update: Raub in Wohnung
Mittlerweile liegt eine Beschreibung der unbekannten Täter vor, welche am Donnerstagabend (23.07.), gegen 19 Uhr, in eine Wohnung in der "Bonhoefferstraße" eindrangen und anschließend flüchteten.
Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, beide mit blauem Mundschutz maskiert, trugen zur Tatausführung Arbeitshandschuhe.
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(Lukas Rech)
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