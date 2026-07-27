Polizei Bochum

POL-BO: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Fußgänger (36) schwer verletzt

Herne (ots)

Am Sonntag, 26. Juli, wurde ein 36-jähriger Fußgänger aus Eisenach bei einem Verkehrsunfall in Herne schwer verletzt.

Gegen 22 Uhr befuhr ein 18-jähriger Herner mit seinem Pkw die Shamrockstraße und beabsichtigte, dem Straßenverlauf nach rechts auf die Straße Regenkamp zu folgen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Herner hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und stieß mit der gegenüberliegenden Hausfassade zusammen.

Hierbei wurde auch ein vor dem Haus wartender Fußgänger erfasst. Der 36-jährige Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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