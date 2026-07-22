POL-OH: Diebstahl nach Wohnungsbrand
Vogelsberg (ots)
Diebstahl nach Wohnungsbrand
Homberg. Zwischen Samstagmorgen (19.07.), gegen 0 Uhr, und Sonntagnacht (20.07.), gegen 23.50 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen über eine Teleskopleiter in ein Mehrfamilienhaus in der Sonnenstraße, welches zuvor durch einen Brand massiv beschädigt wurde. Anschließend durchwühlten die Unbekannten das Gebäudeinnere nach Wertgegenständen. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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