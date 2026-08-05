Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Lagerraum eines Filmverleihs

Mainz (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 03.08.2026, 16:00 Uhr, und Dienstag, 04.08.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Rheinallee in Mainz zu einem Einbruch in die Lagerräume einer Filmverleihfirma. Bislang unbekannte Täter überwanden zunächst ein vergittertes Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes, indem sie die Befestigungsschrauben des Fenstergitters entfernten und dieses anschließend zur Seite bogen. Danach hebelten sie das Fenster mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und gelangten so in den Lagerraum. Dort entwendeten die Täter diverses Film-Equipment im Gesamtwert eine niedrigen fünfstelligen Betrages. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten sie keine weiteren Räumlichkeiten des Gebäudes. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rheinallee beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der 06131/6533999 in Verbindung zu setze

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