PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aktuelle Vollsperrung auf A5 nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nachdem am Freitagmittag zwei LKW miteinander kollidierten, ist die A5 Höhe Karlsruhe-Durlach aktuell voll gesperrt. Ein 65-jähriger Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich gegen 11:20 Uhr ein Pannenfahrzeug auf dem kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen der Bundesautobahn 5 Höhe Karlsruhe-Durlach. Zur selben Zeit fuhr ein 65-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug ebenfalls in Fahrtrichtung Süden und übersah offenbar den zum Zwecke des Abtransports des Pannenfahrzeuges auf dem Verzögerungsstreifen stehenden Abschlepper. Der LKW fuhr offenbar mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf den Kran-LKW auf, sodass der 65-Jährige in der Folge in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden musste.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 65-Jährigen mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Fahrer des Abschleppers erlitt ebenfalls Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Räumungsarbeiten sind die Fahrstreifen derzeit gesperrt.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 10:53

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 26-Jähriger begeht mehrere Verkehrsverstöße

    Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagmorgen fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw teilweise rasant durch die Karlsruher Innenstadt und beging gleich mehrere Verstöße. Nachdem der Fahrer gegen 10:20 Uhr in der Linkenheimer Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, bremste er seinen Lexus zunächst ab, beschleunigte kurz darauf jedoch stark und entzog sich ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 15:19

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Polizeieinsatz in Karlsruhe-Neureut

    Karlsruhe (ots) - Ein 39-Jähriger löste am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz aus, nachdem er in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand einen Nachbarn bedroht haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten der spätere Tatverdächtige und ein Nachbar gegen 11:15 Uhr zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige sein Gegenüber verbal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren