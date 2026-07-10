Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aktuelle Vollsperrung auf A5 nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nachdem am Freitagmittag zwei LKW miteinander kollidierten, ist die A5 Höhe Karlsruhe-Durlach aktuell voll gesperrt. Ein 65-jähriger Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich gegen 11:20 Uhr ein Pannenfahrzeug auf dem kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen der Bundesautobahn 5 Höhe Karlsruhe-Durlach. Zur selben Zeit fuhr ein 65-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug ebenfalls in Fahrtrichtung Süden und übersah offenbar den zum Zwecke des Abtransports des Pannenfahrzeuges auf dem Verzögerungsstreifen stehenden Abschlepper. Der LKW fuhr offenbar mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf den Kran-LKW auf, sodass der 65-Jährige in der Folge in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden musste.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 65-Jährigen mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Fahrer des Abschleppers erlitt ebenfalls Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Räumungsarbeiten sind die Fahrstreifen derzeit gesperrt.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Franz Henke, Pressestelle

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