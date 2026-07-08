Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallfahrzeug mit Anhänger gesucht

Ratzeburg (ots)

08.07.2026 | Kreis Stormarn | 04.07.2026 - Bargteheide

Bereits am vergangenen Samstagabend soll es im Voßkuhlenweg in Bargteheide zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug habe sich unerlaubt entfernt. Die ermittelnden Bargteheider Polizeibeamten suchen nun nach Zeugen und nach dem Unfallfahrzeug.

In der Straße Voßkuhlenweg habe ein Opel Corsa ordnungsgemäß, in den vorhandenen Parkflächen abgestellt, am Fahrbahnrand gestanden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein schwarzer Pkw, vermutlich ein Mercedes-Kombi, mit einem Anhänger an diesem abgestellten Corsa vorgefahren sein und diesen dabei touchiert haben. Der Fahrzeugführer soll mit seinem Gespann anschließend seinen Weg weiter fortgesetzt haben.

Die Polizei in Bargteheide sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das unfallbeteiligte Fahrzeuggespann und dessen Fahrzeugführer geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 oder per Mail über Bargteheide.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

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