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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneute Auseinandersetzung nach Platzverweis - Zwei Personen in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 05.08.2026, kam es gegen 03:10 Uhr vor einem Supermarkt im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten aufgrund eines verlorenen Mobiltelefons in Streit. Durch das Eingreifen unbeteiligter Passanten konnte eine körperliche Auseinandersetzung gerade noch verhindert werden.

Die eingesetzten Polizeikräfte erteilten beiden Personen einen Platzverweis und machten deutlich, dass bei einer erneuten Auseinandersetzung die Ingewahrsamnahme drohe. Zunächst kamen beide der Aufforderung nach und verließen die Örtlichkeit.

Nur wenige Minuten später gingen jedoch erneut Notrufe bei der Polizei ein, wonach die beiden Personen ihre aggressive verbale Auseinandersetzung im Bereich des Hauptbahnhofs fortsetzten. Zur Verhinderung weiterer Störungen bzw. zur Gefahrenabwehr wurden beide Personen in Polizeigewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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