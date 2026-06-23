Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen an der Kahlertstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagnachmittag (22.06., 16.00 Uhr) kam es an der Parkplatzzufahrt eines Lebensmittelmarktes an der Kahlertstraße zu einer Kollision zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem Radfahrer, der dabei leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr der 23-jährige Radfahrer den linken Geh- und Radweg der Kahlertstraße stadteinwärts und beabsichtigte die Parkplatzzufahrt zu passieren. Bei sich führte der 23-Jährige seinen Hund an einer Leine. Zur gleichen Zeit beabsichtigte der Fahrer eines schwarzen SUV auf den Parkplatz zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten und der Radfahrer stürzte. In Folge des Sturzes flüchtete der Hund, so dass der 23-Jährige zunächst seinen Hund suchen musste. Als er zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Fahrer des schwarzen Geländewagens nicht mehr vor Ort. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des schwarzen SUV geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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