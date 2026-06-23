Polizei Gütersloh

POL-GT: Autodiebstahl am Postdamm - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Diebe haben am Montagmorgen (22.06., 07.50 - 10.45 Uhr) ein Auto am Postdamm gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor in Höhe eines Restaurants am Fahrbahnrand verschlossen abgestellt. Es handelte sich um einen weißen Toyota Yaris GR, Baujahr 2025. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen K-QC 1960 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder haben Sie am Montagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Postdamms gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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