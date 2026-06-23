POL-GT: Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MK) - Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle Ende März stellten Beamte an einem Verbrauchermarkt an der Vennstraße ein Fahrrad sicher. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass das Pedelec aus einem Diebstahl stammt. Mögliche Eigentümer konnten bislang nicht zugeordnet werden.
Es handelt sich um ein graues Pedelec des Herstellers Focus, Modell Aventura 2.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen? Wer kann Hinweise auf die Eigentümer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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