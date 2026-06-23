Polizei Gütersloh

POL-GT: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 22.06.2026 wurde der Feuerwehr gegen 17:00 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Strotheide gemeldet. In einer der Wohnungen war es zu einem Brand in der Küche gekommen. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gütersloh gelöscht. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR, die betroffene Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden durch den Brand nicht verletzt und werden anderweitig untergebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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