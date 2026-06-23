PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 22.06.2026 wurde der Feuerwehr gegen 17:00 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Strotheide gemeldet. In einer der Wohnungen war es zu einem Brand in der Küche gekommen. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gütersloh gelöscht. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR, die betroffene Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden durch den Brand nicht verletzt und werden anderweitig untergebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:26

    POL-GT: Stadtring Sundern/ Am Anger - Zeugen für Unfallflucht gesucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitagmittag (19.06., 13.00 Uhr) befuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer den Kreuzungsbereich Stadtring Sundern/ Am Anger auf der Straße Am Anger in Richtung Innenstadt. Den Angaben nach kam es dort zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Autofahrer, welcher aus Sicht des 14-jährigen Güterslohers von rechts die Kreuzung queren ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:43

    POL-GT: Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Sonntagabend (21.06., 19.20 Uhr) verunfallte ein 38-jähriger Motorrad-Fahrer auf der Bahnhofstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der Bielefelder mit einer Kawasaki die Bahnhofstraße aus Richtung Osnabrücker Straße kommend. Kurz hinter der Einmündung zum Nienkamp kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der schwer verletzte Mann wurde in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren