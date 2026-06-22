Polizei Gütersloh

POL-GT: Stadtring Sundern/ Am Anger - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagmittag (19.06., 13.00 Uhr) befuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer den Kreuzungsbereich Stadtring Sundern/ Am Anger auf der Straße Am Anger in Richtung Innenstadt. Den Angaben nach kam es dort zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Autofahrer, welcher aus Sicht des 14-jährigen Güterslohers von rechts die Kreuzung queren wollte. Der Jugendliche bremste stark und stürzte dabei. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Autofahrer weiter. Dieser war zwischen 30 und 40 Jahren alt, hatte sehr kurze dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt mit einem Aufdruck auf dem Rücken. Bei dem Auto soll es sich um einen BMW gehandelt haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Autofahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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