Polizei Gütersloh

POL-GT: Grabschmuck gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitagmittag (19.06., 12.00 Uhr) und Montagvormittag (22.06., 10.30 Uhr) sind von mehreren Gräbern von dem Friedhof an der Straße In der Worth Schmuck und Bronzefiguren gestohlen worden. Zudem wurden mehrere Gräber beschädigt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende rund um den Friedhof verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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