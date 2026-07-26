Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fahrzeugführer mit über zwei Promille

Neckargemünd (ots)

Am Samstagabend, den 25.07.2026 gegen 23:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Neckarsteinacher Straße in Neckargemünd einen 31-jährigen Skoda-Fahrer. Der Fahrzeugführer war zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 31-Jährige wurde daraufhin zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und sein Führerschein sichergestellt. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

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