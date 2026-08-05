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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Patientenzimmer in Mainzer Krankenhaus

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in einem Mainzer Krankenhaus zu einem Diebstahl aus einem Patientenzimmer.

Der Geschädigte hatte sein Portemonnaie in einem unverschlossenen Schrank seines Patientenzimmers zurückgelassen, als er das Zimmer für kurze Zeit verließ. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Geldbeutel entwendet worden war.

Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Patientenzimmers gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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