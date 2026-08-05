Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: "Stay Safe im Digitalzeitalter": Schutz vor Betrug, Phishing und Fake-Shops

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Mainz (ots)

Web-Seminar der Verbraucherzentrale in Kooperation mit dem Landeskriminalamt (LKA)

Ob Fake-Shops, Phishing-Nachrichten, betrügerische Anrufe oder gefälschte SMS - mit der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags steigen auch die Risiken durch verschiedene Betrugsmaschen. Hinzu kommen unseriöse Angebote vermeintlicher Behörden oder Dienstleister, die Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt täuschen.

In diesem Web-Seminar erläutern LKA-Präventionsexperte Michael Krausch und Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale, woran sich typische Betrugsversuche erkennen lassen und wie man sich wirksam davor schützen kann. Anhand aktueller Praxisbeispiele aus der Verbraucherberatung geben sie hilfreiche Tipps für mehr Sicherheit im digitalen Alltag.

Das Web-Seminar "Stay Safe im Digitalzeitalter: Schutz vor Betrug, Phishing und Fake-Shops" findet am Mittwoch, den 19. August um 16:00 Uhr statt und dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung

Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden.

Fragen können bereits bei der Anmeldung oder im Live-Chat gestellt werden. Für die Teilnahme werden ein Computer bzw. Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser sollte Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden.

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