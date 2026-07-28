Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch; Sachbeschädigung; Brandstiftung

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Reutlinger Innenstadt ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 1.40 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das Lokal in der Metzgerstraße. Ersten Erkenntnissen nach ging er die dortigen Spielautomaten an und erbeutete Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Reutlingen (RT): In Moschee eingebrochen

Eine Moschee in der Wörthstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Kriminellen heimgesucht worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gegen ein Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In den Innenräumen entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen die Spendenkasse. Der genaue Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Sonnenbühl (RT): Jugendliche auf gestohlenem Roller erwischt

Am Montagnachmittag haben Polizeibeamte der Verkehrspolizei zwei Jugendliche auf einem gestohlen gemeldeten Roller festgestellt. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 15-Jähriger gemeinsam mit seinem 16 Jahre alten Sozius die Falltorstraße und ignorierte sowohl Blaulicht und Martinshorn an dem zivilen Einsatzfahrzeug als auch die Anhaltesignale der Polizisten. Beim Versuch eines Beamten den Roller anzuhalten, kamen beide Jugendlichen zu Fall und verletzten sich hierbei leicht. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnten sie ab. Neben dem gestohlenen Roller konnte festgestellt werden, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen übernommen und gegen den Jugendlichen entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (nf)

Pfullingen (RT): Mit Baumstumpf kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei der Kollision mit einem Baumstumpf am Montagmittag erlitten. Der 73-Jährige war gegen 12.40 Uhr mit seinem Suzuki auf der L 382 (Stuhlsteige) von Pfullingen herkommend in Richtung Genkingen unterwegs und fuhr zunächst in die rechte Böschung, ehe der Pkw mit einem Baumstumpf zusammenstieß. Ein anderer Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang. Der Suzuki-Lenker wurde vom Rettungsdienst, der Feuerwehr sowie der Bergwacht aus dem Wagen befreit und nachfolgend in eine Klinik eingeliefert. Der Suzuki musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 4.000 Euro belaufen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Stuhlsteige durch die Straßenmeisterei gesperrt werden. (mr)

Münsingen (RT): Felswand touchiert und gestürzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 230 verletzt worden. Der 17-Jährige befuhr mit einem Kleinkraftrad kurz nach 18 Uhr die Landesstraße von Magolsheim herkommend in Richtung Böttingen. Im Auslauf einer 180-Grad-Kurve kam er wohl aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Felswand und stürzte zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert wurde. Am Zweirad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 6.000 Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Gelegenheit macht Diebe

Ein Pkw ist auf dem Parkplatz der Sportanlage in der Weilstraße in der Pliensauvorstadt aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmittag, 14 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über die gewaltsam geöffnete Beifahrertür ins Innere des Renault Twingo ein. Aus dem Fahrzeug nahm der Dieb Geld, das sich auf dem Beifahrersitz befand, mit. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Esslingen (ES): Fahrzeuge beschädigt

Mindestens vier Fahrzeuge sind in der Esslinger Hindenburgstraße beschädigt worden. In der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Montag, 20.30 Uhr, wurden vier Pkw, die sich auf Parkplätzen in der Fahrradstraße in Richtung Stadtmitte befanden, zerkratzt. Betroffen waren ein Renault, ein Opel sowie ein BMW und ein Mercedes. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag An der Aufstiegstraße bei Berkheim gestürzt. Der 29-Jährige war dort gegen 16.30 Uhr im Kurvenbereich unterwegs, als er mit seiner Suzuki stürzte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um die Versorgung des Motorrads. (mr)

Frickenhausen (ES): Brandstiftung an Fahrzeug (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Fahrzeugs sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Linsenhofen gerufen worden. Dort war ein Seat Arona gegen 0.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Ein aufmerksamer Taxifahrer bemerkte das Feuer und wählte den Notruf. Das Fahrzeug wurde zuvor mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz, beschmiert. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen löschen. Durch einen Abschlepper wurde das Fahrzeug abtransportiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntagabend in der Zeit zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben oder sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (nf)

Lenningen (ES): Mit dem E-Scooter gestürzt

Schwer verletzt wurden zwei Jungs, die am Montagabend mit einem Elektroroller in der Straße Schulweg gestürzt sind. Der 13-jährige Fahrer war gegen 20.30 Uhr verbotenerweise mit einem 15 Jahre alten Mitfahrer auf dem E-Scooter in Richtung Hohe Steige unterwegs, als er ohne Beteiligung anderer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und beide stürzten. Dabei wurden die Jungs so schwer verletzt, dass sie nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. (cw)

Balingen (ZAK): Verletztes Kind und beträchtlicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein verletztes Kind, ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 90.000 Euro sowie drei abgeschleppte Autos sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in der Dammstraße. Dort wollte ein Senior gegen 17.45 Uhr mit seinem Audi in eine Garage fahren und setzte zunächst ein Stück zurück, um einem Mercedes V-Klasse-Lenker das Einfahren auf die Straße zu ermöglichen. Beim Rückwärtsfahren touchierte der Audi einen verkehrsbedingt dahinterstehenden Dacia. In der Folge beschleunigte der Audi nach vorn und prallte gegen das Heck der V-Klasse. Des Weiteren stieß er gegen einen geparkten Mercedes GLE. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Unfall ein siebenjähriges Kind in der V-Klasse leicht verletzt. Es wurde zusammen mit zwei weiteren Kindern aus dem Van vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bis auf den Dacia mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Ein Fahrradfahrer musste nach einem Sturz am Montagnachmittag bei Engstlatt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 62-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit seinem E-Bike im Bereich des Friedhofs unterwegs, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle verlor und zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen kam er aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in eine Klinik. Der Der Schaden am Zweirad beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

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