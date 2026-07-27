Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt derzeit gegen zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren. Dem Duo, das am Donnerstag (23.07.2026) festgenommen wurde, werden mehrere Diebstähle von Fahrrädern zur Last gelegt. Die Tatverdächtigen, die eine Tat gemeinschaftlich begangen haben sollen, befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Der Festnahme gingen zeitintensive und umfangreiche Ermittlungen voraus, nachdem es in den vergangenen Wochen in der Innenstadt von Tübingen zu Diebstählen unter anderem von teils hochwertigen und mit Schlössern gesicherten E-Bikes gekommen war. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge beläuft sich dabei auf annähernd 10.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen war es den Beamten gelungen, zwei 21- und 38-jährige Tatverdächtige zu identifizieren. Das Duo, das die gestohlenen Räder wohl weiterveräußert hatte, konnte am Donnerstag von Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz unweit voneinander entfernt im Bereich der Karlstraße vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit einem E-Scooter unterwegs, der am Tag zuvor (22.07.2026) am Europaplatz entwendet worden war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden der 21-jährige tunesische Staatsangehörige und der 38 Jahre alte libanesische Staatsbürger am Freitag (24.07.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ob die beiden Männer noch für weitere Taten in Betracht kommen, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen des Polizeipostens Tübingen-Innenstadt.

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