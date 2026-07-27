Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wanderunfall; Verkehrsunfälle; Brand von Holzstapel; Hinweis auf Pressemeldung des PP Aalen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Nach Sturz in Klinik geflogen

Ein 35-Jähriger musste nach einem Sturz am Sonntagnachmittag beim Uracher Wasserfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Mann gegen 17.15 Uhr ungesichert die Kalksteinwand unterhalb der Hochwiese zur Elefantenhöhle hinaufklettern. Dabei verlor er den Halt und stürzte mehrere Meter tief zunächst auf eine Plattform und anschließend weiter auf den Wanderweg ab. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei erstversorgt werden. Nachfolgend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen war der Wanderweg zeitweise gesperrt. (mr)

Hayingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K6769 zwischen Weiler und Gundelfingen gewesen sein. Ein 20-Jähriger war gegen 16.30 Uhr auf seiner Kawasaki Z500 auf der Kreisstraße von Indelhausen in Richtung Gundelfingen unterwegs, als er in einer Linkskurve, kurz nach Weiler stürzte. In der Folge rutschte er mitsamt seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Leitpfosten bevor er im Grünstreifen zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den jungen Fahrer mit nach derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Kohlberg (ES): Holzstapel in Brand geraten

In den Bereich eines Wiesengrundstückes in der Kohlberger Straße sind Feuerwehr und Polizei am späten Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr ausgerückt. Dort war ein Holzstapel aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten den Brand rasch gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden konnte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Starzach (TÜ): Radfahrer gestürzt

Auf dem Fahrradweg in der Straße Sommerhalde (L370) ist ein Radler am Sonntagnachmittag gestürzt. Der 66-Jährige war gegen 16 Uhr auf seinem Trekkingrad auf dem Radweg in Richtung Bieringen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit auf einen Leitpfosten auffuhr und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er von einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. (cw)

Gomaringen (TÜ): Kollision im Kreuzungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Sonntagabend in Gomaringen gekommen. Gegen 18 Uhr fuhr eine 68-jährige Dacia-Lenkerin in den Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße / Schillerstraße ein und kollidierte mit dem Fiat einer bevorrechtigten 57-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia nach links abgewiesen und stieß noch mit mehreren Hinweisschildern zusammen. Die 68-Jährige wurde beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro belaufen dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Mit Auto überschlagen

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 25-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend auf der Bitzer Straße (L449) einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Landesstraße von Winterlingen in Richtung Bitz unterwegs. Auf der nahezu geraden Strecke vor dem Ortseingang Bitz kam er mit seinem Wagen ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Renault im Straßengraben, bevor er nach rund 30 Metern zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und blieb unverletzt. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,6 Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. Zudem stellte sich heraus, dass er an seinem Renault Fahrzeugkennzeichen angebracht hatte, die ursprünglich für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Sein Wagen war also weder zugelassen noch versichert. Der Twingo, an dem rund 3.000 Euro Sachschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Burladingen (ZAK): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden und zwei leicht verletzten Beteiligten hat sich am Montagmorgen in Starzeln ereignet. Ein 25-Jähriger war gegen sieben Uhr mit einem Audi A3 von der Neue Straße herkommend nach links auf die bevorrechtigte Killertalstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem auf der B 32 fahrenden Mercedes-Benz CLA eines 45 Jahre alten Mannes. Die Fahrer mussten im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. (ms)

Nachfolgend wird eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen veröffentlicht. Sie finden die Pressemitteilung auch unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6321864

Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Am Wochenende wurden an mehreren Örtlichkeiten im Rems-Murr-Kreis sowie an zwei Örtlichkeiten im Landkreis Esslingen Sprüche, die sich gegen Motorradfahrer richten, auf die Straße geschmiert. Bei den Örtlichkeiten im Rems-Murr-Kreis handelt es sich um die L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten, um die L 1147 zwischen Schorndorf und Oberberken, um die L 1150 zwischen Hohengehren und Winterbach sowie in Weinstadt um die K 1864, die K 1865 und die L 1201. Im Landkreis Esslingen sind zwei weitere Tatörtlichkeiten bekannt, diese befinden sich auf der K 1210 zwischen Baltmannsweiler und Schnait sowie der Stettener Straße kurz nach Esslingen. Alle Tatörtlichkeiten befinden sich auf beliebten Motorradstrecken im Bereich von Kurven. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Motorradfahrer durch die Taten geschädigt. An den Tatörtlichkeiten wurden jeweils ausschließlich die genannten Schmierereien auf der Straße festgestellt, Ölspuren oder dergleichen konnten glücklicherweise nicht festgestellt werden. Beim Polizeipräsidium Aalen wurde am Montag eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Motorradfahrer, die am Wochenende in den genannten Bereichen unterwegs waren und gefährdet wurden oder Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

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