Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Aalen (ots)

Am Wochenende wurden an mehreren Örtlichkeiten im Rems-Murr-Kreis sowie an zwei Örtlichkeiten im Landkreis Esslingen Sprüche, die sich gegen Motorradfahrer richten, auf die Straße geschmiert. Bei den Örtlichkeiten im Rems-Murr-Kreis handelt es sich um die L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten, um die L 1147 zwischen Schorndorf und Oberberken, um die L 1150 zwischen Hohengehren und Winterbach sowie in Weinstadt um die K 1864, die K 1865 und die L 1201. Im Landkreis Esslingen sind zwei weitere Tatörtlichkeiten bekannt, diese befinden sich auf der K 1210 zwischen Baltmannsweiler und Schnait sowie der Stettener Straße kurz nach Esslingen. Alle Tatörtlichkeiten befinden sich auf beliebten Motorradstrecken im Bereich von Kurven. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Motorradfahrer durch die Taten geschädigt. An den Tatörtlichkeiten wurden jeweils ausschließlich die genannten Schmierereien auf der Straße festgestellt, Ölspuren oder dergleichen konnten glücklicherweise nicht festgestellt werden.

Beim Polizeipräsidium Aalen wurde am Montag eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Motorradfahrer, die am Wochenende in den genannten Bereichen unterwegs waren und gefährdet wurden oder Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

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