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Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Golf flüchtet vor der Polizei - Hubschrauber im Einsatz

Duisburg (ots)

Am späten Donnerstagabend (16. Juli, 23:50 Uhr) ist der 20-jährige Fahrer eines VW auf der Rheintörchenstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Der Fahrer des VW Golf missachtete die Anhaltezeichen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Flieder- und Kulturstraße. Auf der Masurenallee prallte der Fahrer mit dem Wagen gegen zwei Straßenlaternen und schleuderte in Richtung der dortigen Parkboxen. Drei geparkte Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Der 20-Jährige stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter.

Kurze Zeit später machten Zeugen die Polizei auf eine verdächtige Person im Bereich des Wolfssees aufmerksam, die sich dort offenbar verstecken wollte. Als die Polizei dort eintraf, befand sich diese Person im Wasser, rief um Hilfe und wurde mithilfe eines Seils durch die Polizeibeamten an Land gezogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Person um den flüchtigen Autofahrer.

Die Recherchen der Polizei ergaben schließlich, dass der 20-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Das Fahrzeug und die Nummernschilder wurden zwecks Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt unter anderem wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Er hatte nach dem Unfall Prellungen und humpelte, verweigerte aber eine medizinische Untersuchung.

An der Fahndung nach dem Flüchtigen war in der Nacht zum Freitag (17. Juli) neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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