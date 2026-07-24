Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Vorrang missachtet

Derzeitigen Erkenntnisse zufolge leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Kirchentellinsfurter Straße / Schinkelstraße im Stadtteil Degerschlacht ereignet hat. Eine 46-Jährige war kurz nach sieben Uhr mit ihrem Toyota auf der Kirchentellinsfurter Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Schinkelstraße übersah sie einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 50 Jahre alten Radfahrer. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radfahrer verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Eine nach derzeitigem Kenntnisstand leichtverletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung der L374 in die B297 bei Mittelstadt ereignet hat. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 8.20 Uhr mit seinem Ford Transit die Landesstraße von Mittelstadt herkommend. An der Einmündung zur Bundesstraße missachtete er die Vorfahrt eines von Pliezhausen herkommenden und vorfahrtsberechtigten VW Tiguan. Dessen 70 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Durch den seitlichen Aufprall wurde der VW nach links über den dortigen Grünstreifen abgewiesen, bevor er in der Nothaltebucht zum Stehen kam. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde die 66 Jahre alte Beifahrerin im VW leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

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