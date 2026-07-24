Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung in Haft

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.07.2026, 12.04 Uhr

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6320076

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen schnellen Fahndungserfolg kann das Kriminalkommissariat Balingen mit der Festnahme des 27-Jährigen verzeichnen, der am Mittwochabend auf dem Bahnhofsvorplatz einen Gleichaltrigen mutmaßlich mit einer Schusswaffe bedroht, durch Schläge mit dieser auf den Kopf verletzt und zum Einsteigen in ein Fahrzeug genötigt haben soll. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Intensive Fahndungsmaßnahmen führte die Ermittler rasch auf die Spur des Beschuldigten, gegen den von der Staatsanwaltschaft Hechingen zwischenzeitlich ein richterlicher Haftbefehl erwirkt worden war. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann am Freitagmorgen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung und seiner genutzten Fahrzeuge führte in der Folge zum Auffinden und zur Sicherstellung weiterer Beweismittel. Die Ermittlungen zu der mutmaßlichen Schusswaffe dauern an.

Der polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

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