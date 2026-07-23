Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand; Bedrohung

Reutlingen (ots)

Rote Ampel missachtet

Zwei Kinder sind beim Überqueren der Bantlinstraße verletzt worden. Ein 57-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit seinem Fiat 500 auf der linken Spur der Bantlinstraße in Richtung Metzingen unterwegs. An der Kreuzung zur Tübinger Straße missachtete er den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die rote Ampel. Dadurch kam es zur Kollision mit zwei zehn- und elfjährigen Jungs, die auf ihren Tretrollern die Fußgängerfurt bei Grün überquerten. Beide Kinder wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden am Fiat wird auf etwa 800 Euro, die Schäden an den Tretrollern auf etwa 60 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bantlinstraße in Richtung Metzingen kurzfristig gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. (cw)

Metzingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten am Mittwochabend. Gegen 18 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW die Nürtinger Straße und wollte nach links in die Bohlstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer im Alter von 26 Jahren, worauf der VW die Honda touchierte. Der Biker kam zu Fall und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 8.000 Euro. Zur Reinigung der mit ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten verschmutzen Straße rückte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. (mr)

Esslingen (ES): Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Deutlich alkoholisiert war ein 39-Jähriger, der am Mittwochabend an der Einmündung K1215 / Finkenweg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem BMW X1 auf der Kreisstraße in Richtung Esslingen unterwegs und wollte im Stadtteil Sirnau nach rechts in den Finkenweg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Mercedes E-Klasse eines 26-Jährigen, der auf dem Finkenweg in Richtung Kreisstraße fuhr. Der BMW-Fahrer verlangsamte dann zwar zunächst seine Fahrt, fuhr dann aber ohne anzuhalten weiter. Der Mercedes-Fahrer nahm sofort die Verfolgung auf und versuchte den Unfallverursacher durch Hupe und Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Erst im Starenweg hielt der BMW-Fahrer dann an. Weil er dabei nicht nur stark nach Alkohol roch, sondern dem 26-Jährigen zudem ein alkoholisches Getränk anbot, verständigte dieser die Polizei. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 39-Jährigen stellten die Polizeibeamten einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,9 Promille fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden am BMW wird auf rund 5.000 Euro, der Schaden am Mercedes auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf Bundesstraße

Auf der B 10 in Richtung Göppingen, im Bereich der Ausfahrt Deizisau/Altbach, ist es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden gekommen. Kurz nach 17 Uhr war ein 23 Jahre alter Mann mit einem VW auf der linken Spur unterwegs und fuhr auf den Kia eines 26-Jährigen auf, der im stockenden Verkehr abgebremst hatte. Der Kia-Lenker erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden an den Autos gibt die Polizei mit circa 20.000 Euro an. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. Um den Kia kümmerten sich Angehörige des Verletzten. Der Unfall führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Plochingen (ES): Nach Kollision abgeschleppt

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag abgeschleppt werden. Gegen 13.10 Uhr befuhr eine 57-jährige Ford-Lenkerin die Querspange (L 1201) von Hochdorf herkommend in Richtung Plochingen und wollte an der ausgeschalteten Ampel nach links auf die B 10 nach Stuttgart abbiegen. Daraufhin stieß sie mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 21-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Blechschaden dürfte insgesamt mit circa 22.500 Euro zu Buche schlagen. Die Unfallstelle wurde nach dem Abtransport der Fahrzeuge durch die Straßenmeisterei gereinigt. Auch die Feuerwehr war auf die Querspange ausgerückt. (mr)

Lenningen (ES): Schwer verletzte Radfahrerin

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Gutenberger Steige erlitten. Die 22-Jährige war dort kurz nach 18.30 Uhr bergabwärts unterwegs, als sie in einer Kurve zwischen dem Abzweig nach Schopfloch und Gutenberg stürzte. In der Folge rutschte die Frau in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 22-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Steige zeitweise voll gesperrt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad gegen 16.50 Uhr die Baumgartenstraße bergabwärts und wollte an der Einmündung in die Villastraße nach rechts abbiegen. Dabei fuhr er die Kurve wohl aufgrund seiner Geschwindigkeit in einem weiten Bogen und kommt hierbei auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der Junge wurde von seinem Rad abgeworfen, stieß gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde das Kind nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 5.500 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Taubenstraße im Ortsteil Wurmlingen ist in der vergangenen Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Gegen 23.45 Uhr verschaffte sich ein Krimineller über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts, da der Täter durch den heimkehrenden Bewohner vermutlich gestört wurde. Das Polizeirevier Rottenburg hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Balingen (ZAK): Rotlicht übersehen

Eine übersehene rote Ampel hat nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 15 Uhr war eine 14-Jährige auf einem E-Scooter auf der Beutenbachstraße unterwegs und wollte die Waldstetter Straße an der dortigen, ampelgeregelten Fußgängerfurt queren. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Jugendliche los. Eine von rechts kommende Opel-Lenkerin im Alter von 73 Jahren übersah offenbar das für sie geltende Rotlicht, worauf die 14-Jährige vom Wagen erfasst wurde. Die Jugendliche stürzte anschließend zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Am Auto sowie am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von jeweils wohl mehreren hundert Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Einen schadensträchtigen Verkehrsunfall hat ein 66-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen auf der B463 verursacht. Der Mann war gegen 1.10 Uhr mit seinem Mazda CX-5 auf der Bundesstraße von Owingen in Richtung Bisingen unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Ostdorf mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr er zunächst zwei Verkehrsinseln samt den darauf befindlichen Verkehrsschildern, bevor er gegen die Leitplanken prallte. Nachdem er eine längere Strecke an den Leitplanken entlangschrammte und in der Folge durchbrach, krachte er gegen letztendlich gegen einen Baum an dem sein Wagen zum Stehen kam. Nach dem eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 66-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Mann wurde in der Folge zur Überwachung im Krankenhaus aufgenommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Sein Mazda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste aufwändig von einem Kran geborgen und anschließend aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf weitere etwa 10.000 Euro belaufen. (cw)

Balingen (ZAK): Bedrohung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend auf dem Balinger Bahnhofsvorplatz ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Balingen. Ein 27-Jähriger hatte sich gegen 22.25 Uhr dort mit seiner 21-jährigen Begleiterin aufgehalten, als ein 27-jähriger, offenbar Bekannter hinzugekommen sein soll. Dieser soll zunächst der 21-Jährigen einen Schlag verpasst und dann deren Begleiter angeblich mit einer Schusswaffe bedroht und auch mit Schlägen gezwungen haben, in einen in der Nähe geparkten Pickup einzusteigen, in dem neben dem noch unbekannten Fahrer auch die 15-jährige frühere Freundin des Opfers gesessen habe soll. Nach wenigen Metern Fahrt soll es dem 27-Jährigen gelungen sein, aus dem Auto zu flüchten und zum Bahnhof zurückzulaufen. Eine Befragung durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gestaltete sich nicht zuletzt aufgrund der erkennbaren Alkoholisierung und der fehlenden Bereitschaft der mutmaßlichen Opfer, Angaben zu machen, schwierig. Zudem lehnten beide eine Behandlung ihrer Blessuren durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ab. Während der Auseinandersetzung soll zudem ein Knallgeräusch zu hören gewesen sein. Ob es sich dabei um eine Schussabgabe gehandelt haben könnte, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Balingen aufgenommen hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (cw)

Bitz (ZAK): Flächenbrand

Zum Sportgelände in der Hermannsdorfer Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, ausgerückt. Dort waren mehrere hundert Quadratmeter trockene Grasfläche in Brand beraten, wobei die Flammen von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten. Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand durch zwei zündelnde Kinder ausgelöst. (mr)

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