Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Angriff auf Rettungssanitäter - Tatverdächtiger im Rahmen des beschleunigten Verfahrens verurteilt (Metzingen, Lkr. Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des Vorwurfs des tätlichen Angriffs auf Rettungssanitäter ermittelten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen gegen einen 31-jährigen Mann.

Dieser wird beschuldigt, sich am Sonntag (19.07.2026) gegen 18.40 Uhr in der Breslauer Straße nach einer Körperverletzung und dem daraus ergangenen Polizeieinsatz aggressiv verhalten zu haben, weshalb nachfolgend Pfefferspray durch die Polizeibeamten eingesetzt werden musste. Bei der anschließenden medizinischen Hilfeleistung durch einen Rettungssanitäter trat der Mann diesen gegen Kopf und Körper und belegte die eingesetzten Kräfte mit heftigen Beleidigungen.

Der Beschuldigte wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und am Folgetag (20.07.2026) im Rahmen des beschleunigten Verfahrens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Strafrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt.

Dieser verurteilte den kroatischen Staatsangehörigen wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen (§ 115 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ferner wurden ihm 120 Stunden gemeinnützige Arbeit auferlegt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Beschuldigte akzeptierten das Urteil, sodass dieses bereits rechtskräftig ist und der Beschuldigte im Anschluss auch wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte.(tr)

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