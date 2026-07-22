Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heckenbrand; Motorradfahrer schwerverletzt; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Heckenbrand

Am Dienstagmittag ist es zu einem Brand einer Hecke in der Ringstraße gekommen. Gegen 15.35 Uhr erfolgte die Verständigung der Rettungskräfte, wonach zunächst Polizeibeamte das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpften. Der Brand wurde von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer durch einen Gasbrenner, der zur Unkrautvernichtung eingesetzt war. Personen kamen nicht zu Schaden. (tr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer am Mittwochvormittag in Echterdingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 44 Jahre alter Motorradfahrer gegen 10.15 Uhr auf der Langwiesenstraße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich mit der Hinterhofstraße ein. Dabei geriet er ins Schlingern, mutmaßlich weil er einem auf der Hinterhofstraße fahrenden Radler ausweichen musste. In der Folge kollidierte der Biker mit einem geparkten Pkw und stürzte. Hierbei geriet der Mann unter seine Maschine und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer hatte seinen Weg ohne anzuhalten fortgesetzt. Er wird als jugendlich und mit einer kurzen Hose bekleidet beschrieben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Radler geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Neuhausen/Filder (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Neuhausen ist im Laufe des Dienstags Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Die Geschädigte hatte auf ihrem PC beim Surfen im Internet eine Nachricht über einen angeblichen Virenbefall erhalten und anschließend über eine vermeintliche Servicenummer mit einem selbsternannten Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft Kontakt aufgenommen. Die Seniorin schenkte den Angaben des Betrügers Glauben und gewährte einen sogenannten Fremdzugriff auf ihren Computer. Der Kriminelle überwies in der Folge über das Online-Banking der Frau mehrere hundert Euro auf ein ausländisches Konto. Später flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

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