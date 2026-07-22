Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Widerstand und tätlicher Angriff; Vandalismus

Reutlingen (ots)

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag bei Mittelstadt ereignet. Gegen 16.30 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau in einem Audi auf der Neckartenzlinger Straße in Richtung B 297 unterwegs. Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr sie unvermittelt auf den Seat einer 21-Jährigen auf. Der Seat wurde dadurch gedreht und gegen einen Laternenmast geschleudert, der abknickte. Der Audi wiederum fuhr geradeaus weiter, streifte die rechten Leitplanken und querte die Bundesstraße. Anschließend kam der Wagen nach dem dortigen Parkplatz in der Böschung am Waldrand zum Stehen. Die nicht ansprechbare Fahrerin wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die 21-Jährige sowie ihr gleichaltriger Mitfahrer wurden ersten Erkenntnissen leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten wurde durch die Feuerwehr auch das Umweltamt verständigt. Die Fahrbahnreinigung erfolgte durch die Technischen Betriebsdienste. (mr)

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall in Unterhausen

Ein Zweiradlenker ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Unterhausen verletzt worden. Der 65 Jahre alte Mann war auf seinem Kleinkraftrad gegen 17 Uhr auf der Moltkestraße in Richtung Holzelfinger Straße unterwegs. Diese wollte er vor dem BMW eines 95-Jährigen queren, der als vorderstes Fahrzeug an der roten Ampel angehalten hatte. Als die Ampel auf Grün schaltete und der Senior ordnungsgemäß losfuhr, kam es zur Kollision. Da der 65-Jährige daraufhin über Schmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. (mr)

Eningen (RT): Brand auf Gartengrundstück

Zu einem Brand auf einem Gartengrundstück Beim Kreuzstein sind die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, ausgerückt. Dort dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Batteriespeicher in einer Gartenhütte das Feuer ausgelöst und den Innenraum in Brand gesetzt haben. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Neuhausen/Filder (ES): Betrunkener Rollerfahrer (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Albstraße / Schurwaldstraße ereignet haben soll und dessen Ablauf noch völlig unklar ist, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 27-Jähriger meldete sich gegen 23.20 Uhr bei der Rettungsleitstelle und gab an, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und verletzt worden zu sein. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 27-Jährigen, der dort mit seinem Elektroroller unterwegs gewesen war. Angaben zum Geschehen wollte der mutmaßlich leicht Verletzte nicht machen. Lediglich, dass ein Pkw beteiligt gewesen sein soll, der dann angeblich geflüchtet wäre. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Nachdem bei ihm deutliche Alkoholausdünstungen wahrnehmbar waren und die weitere Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille ergeben hatten, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Gegen diese leistete er erheblichen Widerstand. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er nachfolgend zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und am darauffolgen Morgen nach einer weiteren Untersuchung im Krankenhaus auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, die an der genannten Örtlichkeit Wahrnehmungen gemacht haben, die auf ein mögliches Unfallgeschehen hindeuten könnten, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420 zu melden. (cw).

Ostfildern-Ruit (ES): Jugendhaus verwüstet (Zeugenaufruf)

In das Jugendhaus in der Kirchheimer Straße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen und haben die Räume verwüstet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sind die Kriminellen zwischen 15 Uhr und 5.45 Uhr über eine mutmaßlich nicht ordnungsgemäß verschlossene Türe in die Räume gelangt. Dort durchwühlten sie einen Schrank, zerschlugen mutwillig zahlreiche Gläser, warfen Glasflaschen auf den Boden, rissen Plakate herunter und schlugen Fenster und eine Glastüre ein. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der bei dem Vandalismus angerichtete Sachschaden auf rund 2.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0711/3416983-0 Hinweise entgegen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagabend im Bereich Schöllkopfstraße / Kolbstraße gekommen. Dort stieß gegen 20.20 Uhr ein 20-jähriger Kleinkraftrad-Lenker mit dem Heck eines verkehrsbedingt stehenden VW zusammen, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Der Zweirad-Lenker stürzte in der Folge zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Für ihn wurde ein Rettungswagen angefordert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 1.500 Euro. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzen Fahrbahn war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Wendlingen (ES): Nach Polizeibeamtin geschlagen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt der Polizeiposten Wendlingen seit Dienstagnachmittag gegen eine 36-Jährige. Die alkoholisierte Frau verweigerte nach Streitigkeiten vor einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße gegen 15.30 Uhr gegenüber den Einsatzkräften die Nennung ihrer Personalien und schlug im weiteren Verlauf nach einer Beamtin. Unter erheblichem Widerstand musste die 36-Jährige daraufhin geschlossen werden, wonach sie weiter mit den Füßen trat und spuckte. Außerdem stieß die Frau diverse Beleidigungen aus. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter sowie die Beschuldigte leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht vonnöten. Die 36-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Kind nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht

Ein Kind ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Elfjährige war gegen 17.50 Uhr mit einem E-Scooter auf der Alten Rottenburger Straße unterwegs und wollte nach links in die Heubergstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Opel einer 59-Jährigen, worauf es zur Kollision kam. Hierbei stieß der Junge gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Das augenscheinlich unverletzte Kind wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. (mr)

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